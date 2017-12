Yemen: 71 uccisi da raid in 48 ore

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Almeno 71 persone sono rimaste uccise nelle ultime 48 ore in raid della coalizione a guida saudita contro i ribelli houthi nello Yemen. Lo riferisce Al Jazeera che cita alcuni residenti. In particolare, secondo la testimonianza dell'attivista pro-ribelli, Abdul Malek al-Fadhl, i raid hanno colpito due edifici ad Hay Asr, nel quartiere residenziale a ovest della capitale Sanaa, mentre la coalizione stava cercando di colpire l'abitazione del leader degli houthi locali, Mohammed al-Raimi. Altri missili hanno colpito la sua auto mentre cercava di fuggire. Il numero maggiore di vittime è stato registrato domenica quando 48 persone, tra cui 11 bambini, sono rimaste uccise in 51 attacchi aerei.