'Regina non vede Johnson dall'11 marzo'

(ANSA) - LONDRA, 27 MAR - Buckingham Palace ha commentato il contagio da coronavirus di Boris Johnson informando a stretto giro che la regina Elisabetta, 94 anni il mese prossimo, ha incontrato per l'ultima volta il primo ministro di persona "l'11 marzo": più delle due settimane indicate approssimativamente dagli esperti come arco di tempo d'un potenziale contagio. La stessa puntualizzazione era giunta dopo la notizia del contagio del principe Carlo, che da alcuni giorni è in auto-isolamento con "sintomi lievi" nella residenza di Balmoral, in Scozia.

"Sua Maestà resta in buona salute e segue gli appropriati consigli medici riguardo al proprio benessere", ha sottolineato un portavoce di corte. Gli ultimi due colloqui settimanali di prassi fra la sovrana e il premier sono avvenuti per telefono, come era stato già precisato: in un caso con la diffusione di foto di Elisabetta II alla cornetta dal castello di Windsor, dove la regina s'è a sua volta isolata da oltre una settimana a scopo precauzionale col 98enne consorte Filippo.