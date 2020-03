Dyson in campo per ventilatori

(ANSA) - LONDRA, 26 MAR - Riconversione lampo dagli aspirapolvere ai ventilatori per la respirazione medica assistita dei pazienti colpiti dal coronavirus per la Dyson, azienda britannica leader mondiale negli elettrodomestici innovativi. Sollecitato dall'appello in stile bellico del governo di Boris Johnson, il patron e inventore sir James Dyson, simpatizzante del premier Tory e storico sostenitore della Brexit, ha rimodellato in corsa un'intera linea di produzione mettendo al lavoro "centinaia d'ingegneri", riferisce la Bbc.

Risultato: 10.000 ventilatori in più in arrivo, già ordinati dal governo per gli ospedali pubblici del Regno, partiti in affanno rispetto al picco atteso del virus. Dyson confida di moltiplicare ora i pezzi "su larga scala" nel suo stabilimento inglese del Wiltshire, magari usando alcuni hangar militari serviti al tempo della Seconda Guerra Mondiale per produrre paracadute. Un modo per riscoprire "lo spirito del blitz", ossia lo sforzo nazionale che 80 anni fa animò i britannici contro l'aggressione nazista.