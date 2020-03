In regione Parigi 1.000 malati gravi

(ANSA) - PARIGI, 25 MAR - L'Ile-de-France, la regione di Parigi, ha superato questa mattina i 1.000 malati di Coronavirus in gravi condizioni: lo ha annunciato il direttore generale dell'Assistenza pubblica parigina, Martin Hirsch, lanciando un "appello agli aiuti".

E' indispensabile "che io possa offrire ad ogni malato grave un respiratore - ha detto Hirsch ai microfoni di France Info - non voglio che ci siano per i respiratori le stesse difficoltà che abbiamo conosciuto con le mascherine".

"Abbiamo bisogno di tutte le squadre, di tutto il personale, che si tratti di volontari o che si ricorra alla requisizione", ha aggiunto. "C'è bisogno - ha proseguito - di migliaia di persone in più necessarie per stare vicino ai pazienti".