Di Maio:massimo sforzo per le mascherine

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Al tavolo operativo quotidiano con staff e tecnici alla Farnesina "sentiremo in call anche diversi ambasciatori per fare il punto sulle mascherine pronte a essere inviate in Italia. Tutto il nostro corpo diplomatico sta lavorando h24 per reperire mascherine e dispositivi sanitari in tutto il mondo così da poter dare a medici, infermieri e operatori sociosanitari gli strumenti adeguati per poter lavorare in sicurezza nei nostri ospedali". E' quanto scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Sto chiedendo il massimo sforzo a tutti - spiega -, è il momento di accelerare. Dobbiamo e possiamo fermare questa crisi".