Di Maio,ventilatori in arrivo da Brasile

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Un carico di aiuti per l'Italia, ventilatori polmonari e mascherine, è partito la notte scorsa dal Brasile, secondo quanto segnala il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che posta alcune fotografie sulla sua pagina Facebook.

"Buongiorno - scrive Di Maio - questo è il carico che è partito questa notte dal Brasile con ventilatori polmonari e mascherine, destinate soprattutto ai nostri ospedali e a chi sta lottando in prima linea contro il virus, specie al Nord e in Lombardia. La priorità, lo ribadisco, è e deve essere la vita.

Proteggerla e fare di tutto per salvarne di nuove. Stiamo lavorando senza sosta, ma non sentiamo la stanchezza. Dentro di noi c'è ancora tanta forza, tanto amore e tanto coraggio.

"Siamo l'Italia - conclude Di Maio - e se ognuno farà il suo, se ognuno di noi rispetterà le regole che ci siamo dati, allora usciremo prima da questa crisi. E torneremo finalmente ad abbracciarci. Forza, non molliamo".