La Grecia in lockdown da domani

(ANSA) - ATENE, 22 MAR - La Grecia ha decretato il lockdown generale a partire da lunedì. Lo ha annunciato il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Ho dato ordine che siano prese tutte le azioni adeguate per applicare l'interdizione di tutti gli spostamenti inutili nel Paese a partire da lunedì alle 06.00 ora locale", ha indicato il capo del governo in un messaggio televisivo alla nazione. "Nelle strade possono circolare solo coloro che vanno al lavoro, dal medico o presso una persona che abbia bisogno di aiuto, a fare la spesa o in farmacia, a portar fuori gli animali domestici o che facciano esercizio fisico da soli o con un'altra persona", ha precisato il premier. Dopo la sua prima vittima per coronavirus, il 12 marzo, la Grecia ha progressivamente adottato severe misure per limitare riunioni e spostamenti, sono state chiuse scuole, negozi e luoghi di intrattenimento.