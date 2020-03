Johnson,vulnerabili in quarantena 3 mesi

(ANSA) - LONDRA, 22 MAR - Boris Johnson ha formalizzato oggi la direttiva della quarantena obbligatoria per 12 settimane per circa 1,5 milioni di persone vulnerabili, anziani e malati cronici, contattati nelle ultime ore da un avviso del sistema sanitario nazionale (Nhs). A tutti è stata promessa assistenza, visto che - per loro tutela - non potranno uscire neppure per la spesa. Il premier ha parlato della necessità delle restrizioni "senza precedenti" adottate, come le chiusure dei locali, per "rallentare" i contagi e "salvare migliaia di vite umane".