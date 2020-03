Coronavirus: Mosca, 9 aerei per l'Italia (2)

(ANSA) - MOSCA, 22 MAR - "Un gruppo di circa 100 persone è pronto per il volo, composto dai principali specialisti del ministero della Difesa russo nel campo della virologia e dell'epidemiologia, che hanno una grande esperienza internazionale nella lotta contro l'epidemia oltre a moderne attrezzature per la diagnosi e la disinfezione". Lo precisa il ministero della Difesa russo, nella nota in cui annuncia che sonbo in partenza nove aerei con aiuti per l'Italia. "La maggior parte di loro - prosegue la nota - sono esperti di spicco del settore, hanno partecipato direttamente alla liquidazione dei focolai della peste suina africana, ulcera siberiana, elaborato il vaccino contro la febbre Ebola". In tutto, stando a fonti bene informate, ci saranno circa 120 specialisti fra epidemiologi e virologi, camion Kamaz per la disinfezione, ospedali da campo, 100 ventilatori polmonari e 500mila mascherine. Oggi dovrebbero partire i primi 5 aerei, gli altri 4 decolleranno invece domani.