Cronache dalla pandemia - Gran Bretagna

Si chiama coronavirus, ma per colmo di paradosso allunga le sue ombre come una minaccia anche sulla vecchia monarchia britannica. Fra i tanti motivi di allarme crescente per il diffondersi dell'epidemia, che pendono sui sudditi e i vertici istituzionali del Regno Unito, non può mancare l'inquietudine - appena velata dal tabù e dal rispetto - per l'età avanzata di Sua Maestà la regina: apparsa in forma e solida come una roccia in questi giorni, e tuttavia pur sempre prossima alla boa dei 94 anni, che girerà ad aprile.

Conclusi ieri gli ultimi impegni d'un fugace ritorno 'business as usual' a Buckingham Palace, Elisabetta II ha ripreso oggi la via del più isolato castello di Windsor. Suo tradizionale buen retiro alle porte di Londra dove resterà fino a dopo Pasqua e dove si trova in ritiro ormai permanente il suo quasi centenario consorte Filippo (99 anni da compiere a giugno), dopo l'addio a ogni residua corvee di rappresentanza della Royal Family annunciato fin dal 2017.

In sostanza si tratta d'adeguarsi alle nuove indicazioni date a spizzichi e bocconi sull'emergenza Covid-19 dal governo di Boris Johnson: che da una settimana raccomanda tassativamente a tutti i britannici di evitare i contatti sociali "non essenziali"; e specialissima cautela alle persone anziane.

Il problema è che "l'adivce" tocca l'intera catena di comando dinastica, visto che anche l'eterno erede al trono, il principe Carlo, co-reggente de facto, ha superato i 70 anni al pari della consorte Camilla. Mentre il suo primogenito William, terzo in linea di successione, e la moglie Kate debbono badare alla sicurezza di tre bambini piccoli. E il secondo figlio Harry ha riattraversato l'oceano verso il Canada dopo la scelta del passo indietro dalla famiglia reale con Meghan e l'ultimo nato Archie.

Come se non bastasse, a rischio ci sono pure le prossime nozze di casa Windsor, quelle della principessa Beatrice (già oscurate dallo scandalo sessuale Epstein, che coinvolge Andrea, padre della sposa) con l'immobiliarista italo-londinese Edoardo Mapelli Mozzi. Matrimonio che la coppia per ora conferma il 29 maggio, sebbene rinunciando al ricevimento a Buckingham Palace; ma che resta in effetti sospeso all'ok del governo persino come semplice "cerimonia privata" di fronte a pochi intimi.