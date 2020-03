Merkel, serve disciplina sulle regole

(ANSA) - BERLINO, 18 MAR - La battaglia contro il coronavirus "è un compito storico, e si può affrontare soltanto insieme". Lo dice Angela Merkel in un discorso alla nazione, anticipato alle agenzie, che sarà trasmesso in serata in tv. "La situazione è seria e fluida, il che vuol dire che non dipende solo ma anche da quanto ciascuno seguirà con disciplina le regole".