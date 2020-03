Francia, proteste nel carcere di Grasse

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - Fra i 50 e i 100 detenuti del carcere di Grasse, nel sud della Francia, hanno protestato oggi contro il blocco dei colloqui in parlatorio con i familiari per ostacolare la propagazione del coronavirus. La protesta ha innescato un inizio di ammutinamento che in breve - secondo fonti sul posto - è rientrato.

Si registra, alla fine della protesta, soltanto qualche danno alle recinzioni e un inizio di incendio in una garitta, subito domato. Sono intervenuti gendarmi e poliziotti. Fonti della prefettura hanno spiegato che "i detenuti credevano che l'amministrazione volesse interrompere anche le passeggiate o la consegna di pacchi, cosa che non risponde a verità".