Xi a Conte: la Cina invierà altri medici

(ANSA) - PECHINO, 16 MAR - La Cina invierà altri esperti medici in Italia perché possano fare "del loro meglio per assicurare forniture mediche e altra assistenza" nella crisi del Covid-19.

E' quanto ha affermato il presidente Xi Jinping nel corso della telefonata avuta in serata con il premier Giuseppe Conte, secondo il resoconto dell'agenzia Xinhua.