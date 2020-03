Migranti: Grecia, incendio a campo Moria

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un bambino di sei anni è morto a causa di un incendio scoppiato nel campo per migranti e rifugiati di Moria, sull'isola greca di Lesbos. Lo riferisce Cnn.gr.

Secondo le prime indicazioni, l'incendio potrebbe essere scoppiato in una cucina di fortuna nel campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per il piccolo non c'era più nulla da fare. E' stata aperta un'inchiesta.