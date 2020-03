In Spagna 2.000 contagi in 24 ore

(ANSA) - MADRID, 15 MAR - Circa 2.000 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Spagna e un centinaio di persone sono morte nel giro di 24. Lo hanno reso noto le autorità spagnole oggi. Secondo l'ultimo rapporto, sono 7.753 i casi in totale mentre 288 persone sono morte a causa del Covid-19 nel paese, da ieri in isolamento quasi totale nel tentativo di frenare la diffusione della pandemia.