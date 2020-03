Germania chiude confini Francia-Svizzera

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il governo tedesco ha annunciato di che da domani alle 8 chiuderà le frontiere con Francia, Svizzera e Austria per fermare la diffusione del coronavirus. Secondo quanto riportato dalla Bild, la circolazione delle merci dovrebbe essere garantita così come gli spostamenti dei pendolari. Al momento in Germania ci sono 5.072 casi di Covid-19.