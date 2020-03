Coronavirus:anche Spagna applaude medici

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Come l'Italia anche la Spagna ieri si è unita in un gigantesco applauso ai medici e agli infermieri che in questi giorni stanno combattendo contro il coronavirus.

In tutto il Paese, alle 22, gli spagnoli si sono affacciati a finestre e balconi per ringraziare il personale degli ospedali.

L'applauso è stato poi esteso anche a chi lavora nei supermercati e nel settore dei trasporti. I video sono stati pubblicati su Twitter e altri social media con l'hashtag #Aplausosanitario.