Coronavirus: Austria chiude tutto

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - L'Austria chiude tutto, seguendo il modello italiano. Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. E' previsto anche lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz durante una seduta straordinaria del parlamento che deve approvare i provvedimenti che entreranno in vigore a mezzanotte. Per affrontare l'emergenza sanitaria, il Paese richiamerà un certo numero di cittadini che in passato hanno svolto il servizio di leva militare oppure il servizio civile, ha aggiunto Kurz. Oltre a ex militari, viene richiamato chi negli ultimi cinque anni ha svolto il servizio civile.