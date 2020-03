Romania: nuovo incarico a Ludovic Orban

(ANSAmed) - BUCAREST, 14 MAR - In Romania, alle prese con l'ennesima crisi di governo negli ultimi mesi, il presidente Klaus Iohannis ha dato nuovamente incarico al liberale Ludovic Orban di formare un nuovo governo. E' la terza investitura nel giro di pochi mesi per Orban, che dopo essere stato sfiduciato con poche settimane soltanto di governo e riproposto premier senza però ottenere la fiducia del parlamento, cercherà di averla nei prossimi giorni per poter finalmente dare un esecutivo al Paese. L'altro ieri il premier incaricato Florin Citu si era dimesso a sorpresa poche ore prima del voto di fiducia in parlamento.

I socialdemocratici hanno fatto sapere tramite i social forum che, vista la situazione di emergenza con l'epidemia del coronavirus, questa volta voteranno per la formazione di un nuovo governo guidato da Ludovic Orban.