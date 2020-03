Coronavirus: neonato positivo a Londra

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Un neonato è stato trovato positivo al test del coronavirus in un ospedale di Londra. Si tratta del più giovane contagiato in Gran Bretagna. Lo riporta il Guardian.

La madre del piccolo, ricoverata in un ospedale nel nord della capitale britannica qualche giorno prima del parto per una polmonite, era stata contagiata. Si è sottoposta al test prima di partorire ma i risultati sono arrivati solo dopo la nascita del bambino che è subito stato esaminato. Non è chiaro se il piccolo abbia contratto il virus nell'utero della madre oppure durante il parto. Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) ha confermato che in un ospedale del nord di Londra due persone sono state trovate positive al coronavirus, infermieri e medici entrati in contatto con loro sono in auto-isolamento.

Secondo il Sun, che ha rivelato la notizia per primo, il neonato si trova ancora al North Middlesex hospital, ad Enfield, mentre la madre è stata trasferita.