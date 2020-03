Feste S.Patrick cancellate pure a Londra

(ANSA) - LONDRA, 13 MAR - Saltano anche a Londra le tradizionali celebrazioni di marzo di San Patrizio, patrono degli irlandesi la cui comunità è assai vasta nella capitale britannica come altrove. L'annuncio, legato all'emergenza coronavirus, è arrivato oggi dal sindaco, Sadiq Khan. "Sono incredibilmente dispiaciuto, ma quest'anno l'evento è cancellato perché i performer chiave e molti partecipanti non sono in condizione di venire alla parata a causa della minaccia del coronavirus", ha twittato Khan, dicendosi convinto che la sua delusione sia la stessa di "molti londinesi e turisti".

"Purtroppo non abbiamo scelta", ha aggiunto, non senza elogiare "il grande contributo che la comunità irlandese" dà a Londra.

Gli eventi pubblici tradizionali di San Patrizio sono stati annullati nei giorni scorsi per quest'anno pure in Irlanda.