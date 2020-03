Coronavirus: reali Spagna negativi

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - I reali di Spagna sono risultati negativi al test del coronavirus al quale si sono sottoposti ieri. Lo riferisce El Pais che cita un comunicato di Palazzo.

Tuttavia, la regina Letizia, che una settimana fa aveva avuto un incontro con la ministra per le Pari Opportunità Irene Montero risultata positiva al Covid-19, resterà in quarantena e sarà sottoposta al controllo della temperatura tutti i giorni. Tutti gli impegni dei reali in agenda oggi sono stati annullati.