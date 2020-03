Di Maio su aiuti da Cina, non siamo soli

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Questo è quello che noi definiamo solidarietà e sono sicuro che ne arriverà altra. Non siamo soli, ci sono persone nel mondo che vogliono aiutare l'Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, mostrando in una diretta Facebook il video dell'arrivo del cargo dalla Cina con gli aiuti e i medici per l'emergenza coronavirus e ringraziando l'ambasciatore cinese a Roma "Tanti ministri degli esteri mi hanno chiamato e mi hanno detto che ci vogliono aiutare", ha aggiunto.