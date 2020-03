Di Maio, controlli Brennero pià veloci

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Di Maio da ieri è al lavoro sulle lunghe code dei tir verso il Brennero e stamattina, secondo quanto si apprende, ha dato disposizioni di comunicare agli austriaci che Roma avrebbe applicato le stesse regole nei confronti dei loro cittadini. Da stamani sono quindi in corso controlli della polizia verso gli austriaci che entrano in Italia. Subito dopo l'entrata in vigore del dispositivo, preso in coordinamento con Lamorgese, c'è stata un'inversione del trend: l'Austria ha infatti velocizzato i controlli sui tir italiani su tre corsie e le ultime stime parlano di 400 transiti ogni ora.