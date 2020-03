Coronavirus: Gb, balzo contagi, a 590

(ANSA) - LONDRA, 12 MAR - Nuova impennata di contagi da coronavirus nel Regno Unito, che pure resta al momento ultimo per numero di casi fra i maggiori Paesi europei: secondo l'aggiornamento del ministero della Sanità, il totale censito a stamane è salito a 590, con un nuovo picco di 134 persone infettate in più rispetto a ieri. In Scozia i contagi sono quasi raddoppiati, da 36 a 60. Il totale dei morti accertati nel Regno è intanto salito da 8 ad almeno 10, mentre i test fatti sono aumentati a quasi 30.000.