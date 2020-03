Erdogan, 5 migranti uccisi dai greci

(ANSA) - ISTANBUL, 6 MAR - "Per quanto ne so, ci sono almeno 5 casi" di migranti "uccisi" dalle forze di sicurezza della Grecia al confine con la Turchia. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, rispondendo ai giornalisti al seguito sul volo di ritorno dalla visita in Russia.