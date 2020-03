Caso Ocalan, appello Ankara all'Italia

(ANSA) - ISTANBUL, 6 MAR - La Turchia condanna l'attribuzione della cittadinanza onoraria del comune di Fossalto, in provincia di Campobasso, ad Abdullah Ocalan, leader del Pkk curdo in prigione dal 1999, e chiede all'Italia di evitare che "tentativi simili possano avvenire in futuro". Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri di Ankara.