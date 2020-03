Irlanda, verso alleanza anti-Sinn Fein

(ANSA) - LONDRA, 5 MAR - Indeboliti dal voto, ma (forse) ancora al potere. Si profila una non inattesa alleanza difensiva di centro-destra in Irlanda fra i due tradizionali partiti dominanti, il Fianna Fail di Micheal Martin e il Fine Gale del premier uscente Leo Varadkar, a un mese dalle elezioni che ne aveva messo in pericolo l'egemonia grazie alla clamorosa avanzata della sinistra nazionalista dello Sinn Fein di Mary Lou McDonald, la leader donna non più legata all'immagine di erede di quello che fu il braccio politico della guerriglia dell'Ira.

A lanciare la proposta di alleanza è stato Martin, la cui formazione ha raccolto alle urne meno voti, ma più seggi dello Sinn Fein (38 contro 37) grazie al meccanismo elettorale. In un'intervista tvha formalizzato l'offerta a Varadkar, arretrato a 35 seggi e a cui spetterebbe adesso un ruolo da junior partner. Finora il premier uscente, primo gay e figlio di padre immigrato alla guida della Repubblica, s'era detto pronto per l'opposizione. Ma non mancano segnali di ripensamento.