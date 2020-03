Clima: Greta, l'Ue ammette la resa

(ANSA) - BRUXELLES, 4 MAR - "Se la tua casa brucia, non aspetti qualche altro anno prima" di spegnere l'incendio, mentre è proprio "questo quello che la Commissione sta proponendo oggi.

Nel momento in cui l'Ue presenta questa legge sul clima, con le emissioni zero entro 2050, indirettamente ammettete la resa: rinunciate agli accordi di Parigi, alle vostre promesse e alla possibilità di fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro per i vostri figli". Così l'attivista svedese Greta Thunberg, intervenendo di fronte alla commissione Ambiente (Envi) del Parlamento Ue.