Francia: proteste contro il governo

(ANSA) - PARIGI, 1 MAR - Alcune centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Parigi davanti all'Assemblea Nazionale per protestare contro il ricorso del governo allo strumento della fiducia per superare l'ostruzionismo delle opposizioni sulla riforma delle pensioni.

Manifestazioni si sono svolte in altre città. A Le Havre, feudo elettorale del primo ministro Edouard Philippe, nel nord, i locali della campagna elettorale del premier - capolista alle municipali del 15 e 23 marzo - sono stati presi di mira da sassaiole e cosparsi di scritte. Alcune auto sono state danneggiate e dei cassonetti rovesciati. Nella capitale, i manifestanti sono stati tenuti a distanza dall'Assemblea nazionale dalle forze dell'ordine. Proteste e cortei anche a Bordeaux, nel centro della città, e a Lille.