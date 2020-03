Coronavirus: primo caso in Armenia

(ANSA) - IEREVAN, 1 MAR - L'Armenia ha annunciato oggi il suo primo caso di contagio da coronavirus. Il paziente è un cittadino armeno recentemente rientrato da un viaggio in Iran e le sue condizioni sono stabili. Sono circa una trentina le persone che sono state in contatto con il contagiato e che per questo sono state messe in isolamento, ha spiegato il primo ministro di Ierevan Nikol Pashinyan su Facebook.

Una settimana fa l'Armenia aveva annunciato la chiusura per 14 giorni delle frontiere con l'Iran proprio per fermare la diffusione del coronavirus.