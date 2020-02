100mila con Puigdemont in Francia

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - Bagno di folla oggi per l'ex presidente catalano Carles Puigdemont nel sud della Francia.

L'eurodeputato, fuggito dalla Spagna dopo il referendum separatista del 2017, ha riunito oltre centomila persone a Perpignan, quasi al confine con la Catalogna, nella settimana in cui si è aperto il tavolo di dialogo tra Madrid e Barcellona. Lo riferisce El Pais.

Puigdemont nel suo intervento ha ignorato il negoziato ed ha fatto appello alla "battaglia finale" per l'indipendenza. "La repubblica è l'unica garanzia per porre fine ad un regime monarchico erede del franchismo, un regime ingiusto e allergico alla 'catalanidad'", ha detto.

E' la prima volta che l'ex leader catalano si avventura così vicino alla Spagna da quando si è auto-esiliato a Bruxelles, perché rischiava l'estradizione. Ma la situazione per lui è cambiata da quando gli è stata concessa l'immunità come membro del parlamento europeo, dopo le elezioni dello scorso maggio.