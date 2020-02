Siria: Nato, convocato Consiglio

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato per oggi la convocazione del Consiglio del Nord Atlantico che si riunirà a seguito della richiesta della Turchia di avviare consultazioni sulla situazione in Siria, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di Washington. In base a tale articolo ogni alleato può richiedere consultazioni ogni volta che, a giudizio di uno di essi, ritenga sussistere una minaccia alla propria integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza.