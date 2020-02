Terza pista Heathrow, accolto ricorso

Una corte d'appello britannica ha accolto oggi il ricorso presentato da gruppi di ecologisti, e sostenuto fra gli altri dal sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, contro il via libera dato di recente dopo molte esitazioni del governo Tory di Boris Johnson al progetto per la terza pista dell'aeroporto londinese di Heathrow. Secondo il giudice, lord Lindblom, l'esecutivo non ha dato sufficienti rassicurazioni sull'impegno a tenere in conto, nell'esecuzione del progetto, gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi sul clima in materia di riduzione di emissioni nocive.