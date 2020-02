Italia-Francia, insieme contro il virus

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - "Italia e Francia collaborano in stretto raccordo per fronteggiare l'emergenza derivante dal virus Covid-19, a tutela dei propri cittadini e di tutti i cittadini europei. I due Paesi sostengono la necessità di una posizione europea comune per contrastare la sfida globale". E' quanto si legge in un passaggio, che l'ANSA ha potuto visionare, della bozza di dichiarazione finale del vertice inter-governativo Italia-Francia.