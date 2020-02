(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - In che modo le risorse del nuovo Fondo europeo per la transizione 'verde' delle regioni potranno aiutare i territori di Taranto e del Sulcis-Iglesiente ad abbandonare l'uso del carbone, rendere le proprie economie più sostenibili e salvaguardare l'occupazione. Se ne parlerà domani durante il Forum ANSA che, alle 16.30, avrà come ospite Jan-Mikolaj Dzieciolowski, funzionario della Commissione europea che segue anche questo dossier.

Il Forum verrà trasmesso in diretta da Bruxelles sui canali social di ANSA Europa e sul sito internet (https://www.ansa.it/europa/). Dzieciolowski risponderà alle domande dei giornalisti ANSA ma anche a quelle dei lettori, che possono inviare i propri quesiti già da ora attraverso la pagina Facebook di ANSA Europa o su Twitter, usando l'hashtag #latuaEuropa.

L'iniziativa rientra all'interno del progetto di ANSA 'Finestra sull'Europa', realizzato con il contributo dell'Unione europea. (ANSA).