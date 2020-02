Russia: Navalny invita a manifestare

(ANSA) - MOSCA, 25 FEB - L'oppositore russo Aleksey Navalny invita i suoi sostenitori a scendere in piazza in gran numero sabato prossimo, giorno in cui è da tempo previsto un corteo in memoria del dissidente Boris Nemtsov, ucciso cinque anni fa a colpi di pistola a due passi dal Cremlino. La manifestazione ha però anche l'obiettivo di esprimere dissenso contro la riforma costituzionale promossa da Putin e che molti analisti vedono come una mossa del leader russo per rimanere di fatto al potere anche dopo il 2024, quando, scaduto il suo secondo mandato presidenziale consecutivo, non potrà ricandidarsi a capo dello Stato.

"Il Cremlino - ha scritto Navalny su Twitter - starà attento a quante persone parteciperanno alla marcia per Nemtsov. Da questo dipende quanto sfrontatamente porteranno avanti l'operazione per mantenere Putin al potere. Da questo dipende il futuro dei prigionieri politici".