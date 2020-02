Coronavirus: Ue, Schengen non sospeso

(ANSA) - BRUXELLES, 24 FEB - "Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta di sospensione del trattato di Schengen, tutte le decisioni devono essere prese in base a una rigorosa valutazione scientifica, devono essere proporzionate e coordinate". Così il commissario Ue alla Gestione delle crisi Janez Lenarcic.

"La questione dei divieti di viaggio e dei controlli alla frontiera è di competenza dei diversi Paesi". Che "finora si sono coordinati bene, ma si può sempre migliorare e non parlo solo della cooperazione tra paesi Ue, ma anche extra Ue".