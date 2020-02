Cinema italiano Berlino,edizione più italiana di sempre

(ANSA) - BERLINO, 24 FEB - Una presenza dell'Italia di peso e di sostanza: questo si è celebrato al partecipatissimo ricevimento all'ambasciata italiana a Berlino ieri, in occasione di questa 70esima edizione del festival internazionale del cinema iniziata da pochi giorni. "E' la Berlinale più italiana di sempre con tre film in concorso e 9 film selezionati" ha detto l'ambasciatore italiano a Berlino Luigi Mattiolo nell'introdurre la serata, ringraziando per "lo sforzo incredibile" il ministero per le attività culturali e l'Istituto Luce Cinecittà. "Sono particolarmente orgogliosa di rappresentare l'Italia in questo importantissimo festival" ha continuato il sottosegretario con delega al Cinema presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Anna Laura Orrico, aggiungendo di augurarsi "che la presenza dell'Italia possa essere l'inizio di una rinascita e di un rafforzamento del cinema italiano in quanto esempio del made in Italy".

Registi, attori italiani e internazionali, direttori di festival: un vero parterre des rois al ricevimento nella cornice neo-classica dell'ambasciata d'Italia nella capitale tedesca. Da William Dafoe, un'icona del cinema americano che vive nel quartiere Esquilino di Roma e ha in concorso "Siberia", il film di Abel Ferrara co-prodotto da Rai Cinema, a Luca Marinelli, il grande attore italiano ora nella veste di giurato nell'International Jury del Festival, arrivato al ricevimento con la moglie e collega tedesca, l'attrice Alissa Jung. Breve l'apparizione del regista Matteo Garrone, che ha presentato ieri in anteprima tedesca il suo Pinocchio, interpretato da Roberto Benigni e scritto insieme a Massimo Cecchierini, anche lui in ambasciata. Presenti anche i fratelli registi Damiano e Fabio D'Innocenzo che hanno in concorso l'attesissimo "Favolacce", prodotto da Rai Cinema. Un giro di saluti a fine serata anche per il direttore artistico di questa edizione del festival berlinese, il torinese Carlo Chatrian, che ha potuto contare sulla presenza di un noto ex direttore di festival come Marco Mueller, dal 2004 al 2011 alla guida della Mostra del cinema di Venezia, e della ex deputata Luciana Castellina. (ANSA).