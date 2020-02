Sondaggi, Dati avanti a Hidalgo a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 19 FEB - Rachida Dati in pole position per diventare la futura sindaca di Parigi. Per la prima volta in un sondaggio, l'ex ministra della Giustizia di Nicolas Sarkozy, ora candidata alle elezioni municipali del 15 e 22 marzo, supera in un sondaggio la sindaca socialista uscente, finora favorita per la riconferma, Anne Hidalgo.

Secondo lo studio realizzato dall'istituto Odoxa per CGI e Le Figaro, Dati otterrebbe al primo turno il 25% delle preferenze (+5 punti rispetto all'ultimo sondaggio), contro il 23% di Hidalgo.

Quanto all'ex ministra della Salute, Agnès Buzyn, che ha appena sostituito il candidato En Marche, Benjamin Griveaux, travolto dal caso dei video hot, si piazzerebbe terza, raccogliendo il 17% dei favori.