Oms, 110 casi virus in 24 ore fuori Cina

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 110 nuovi casi fuori dalla Cina, inclusi 99 a bordo della Diamond Princess". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing quotidiano sul coronavirus. L' Oms ha anche fatto sapere che "entro la fine della settimana 40 Paesi del gruppo 'Who Africa' e 29 del gruppo Pan American Health Organization saranno in grado di individuare il coronavirus". "Ci sono diversi paesi africani", ha aggiunto, "che stanno sfruttando l'esperienza acquisita nei test sull'Ebola per il coronavirus".

Intanto la John Hopkins University ha diffuso un suo bilancio, secondo cui il numero delle vittime del coronavirus è salito a 1.875, mentre le persone contagiate sono 73.337 e quelle guarite 13.124.