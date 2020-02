Di Maio, subito rimpatrio italiani nave

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Stiamo lavorando perchè un Boeing parta subito" per andare a prendere gli italiani che si trovano sulla Diamond Princess: "non c'è più tempo da perdere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a Bruxelles. "Stiamo lavorando ogni ora da stamattina per favorire il rientro degli italiani sulla nave bloccata in Giappone il prima possibile. L'obiettivo è di riportarli in Italia il prima possibile", ha aggiunto il ministro.