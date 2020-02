Coronavirus:'meglio'figlia morto Francia

(ANSA) - PARIGI, 15 FEB - Anche la figlia 50enne del turista cinese morto a Parigi è ricoverata in ospedale ma "dovrebbe essere dimessa nei prossimi giorni". Lo ha detto il ministro della Sanità francese Agnès Buzyn.

L'uomo, che si trovava con la figlia nell'ospedale di Bichat, "aveva una grave infezione polmonare, è peggiorato velocemente e in pochi giorni si è trovato ad essere in uno stato critico". In Francia ci sono a oggi 10 casi confermati di coronavirus, di cui quattro sono guariti e sono stati dimessi. Altri sei restano sotto osservazione in ospedale ma le loro condizioni non preoccupano. Si tratta, oltre alla figlia del turista cinese, dei cinque britannici (quattro adulti e un bambino di 9 anni) contagiati dal connazionale Steve Walsh dopo una vacanza in Alta Savoia.