Tempesta Ciara su Francia e Germania

(ANSA) - FRANKFURT AM MAIN, 10 FEB - Sono circa 130.000 le abitazioni senza corrente elettrica in Francia a causa della tempesta Ciara che sta sferzando il nord Europa in queste ore causando gravi disagi anche in Germania, Olanda, e Gran Bretagna. Tre persone sono rimaste gravemente ferite in Germania. Sospesi tutti i collegamenti ferroviari e centinaia i voli cancellati nei principali aeroporti tra cui 190 a Francoforte e 420 a Monaco.

Tra le persone ferite ci sono due donne colpite da un albero caduto a Saarbruecken, al confine con la Francia. L'altro ferito è un ragazzo di 16 anni colpito da un ramo sulla testa a Paderborn.