Sturgeon, Scozia vuole tornare nella Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - Il desiderio della Scozia è di "tornare nel Parlamento europeo come una nazione indipendente.

E' risaputo che la maggioranza degli scozzesi ha scelto di rimanere nell'Ue quando è stata fatta loro la domanda durante il referendum del 2016". Così il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon durante un evento ospitato dallo European policy centre. "Stiamo lasciando l'Ue in un momento in cui non abbiamo mai beneficiato così tanto dell'Unione, in cui non c'è mai stato così tanto bisogno di Ue", ha detto la premier.