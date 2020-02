Coronavirus: Gb, altri 4 contagiati

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Altre quattro persone sono state trovate positive al coronavirus in Inghilterra portando ad 8 le persone contagiate. Lo riporta la Bbc citando il professor Chris Whitty, chief medical officer for England, che ha spiegato che tutte le persone affette dal nuovo virus sono "entrate in contatto con il primo infetto britannico che si era ammalato in Francia". Qui, in particolare in Alta Savoia, ci sono ancora cinque britannici contagiati a causa di contatti con un altro turista che l'aveva contratto a Singapore.