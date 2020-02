Dalle caserme ai resort: ecco la mappa della quarantena in Ue

Caserme, ospedali, persino un resort. In questi giorni diversi paesi europei hanno rimpatriato i propri cittadini provenienti dalla zona di Wuhan, come fatto oggi dall'Italia, e per la quarantena le scelte sono le più diverse. Ecco le principali.

FRANCIA: attualmente in Francia ci sono 179 persone rientrate da Wuhan, spiega il sito di France24, che sono ospitate in un resort a Carry-le-Routet, a circa 30 chilometri da Marsiglia, dove rimarranno per 14 giorni con controlli sanitari quotidiani."La soluzione più semplice sarebbe stata una caserma in disuso - spiega al sito Marc Ziltman, ufficiale della Croce Rossa sul posto - ma le autorità hanno optato per rendere il soggiorno il più confortevole possibile.

GERMANIA: Pochi giorni fa un volo militare tedesco ha rimpatriato 124 persone da Wuhan a Francoforte, spiega il sito dell'emittente pubblica Deutsche Welle. La maggior parte, 115 persone, è ospitata nella caserma di Gemersheim.

SPAGNA: Al momento sono 27 i rimpatriati in Spagna, che passano il periodo di quarantena all'ospedale militare di Madrid.

GRAN BRETAGNA: I primi 87 cittadini britannici che sono tornati da Wuhan sono attualmente in una struttura dell'Arrowe Park Hospital, vicino Liverpool, dove, riporta la bbc, sono sottoposti ad un 'isolamento vigilato'.

FUORI DALL'EUROPA: I primi rimpatriati dalla zona di Wuhan negli Usa sono ospitati nella base dell'aeronautica militare di March Air, vicino a Los Angeles, e altre strutture simili sono pronte in Texas e Colorado, per quella che è la prima quarantena decisa dal Cdc degli ultimi decenni. In Australia invece i rimpatriati vengono dirottati verso alcune strutture della Christmas Island,dove venivano rinchiusi gli immigrati illegali, dove è stato attrezzato un ospedale da campo.