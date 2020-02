Accoltellamento a Londra, è terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 2 FEB - Un uomo ha accoltellato due persone a Londra prima di essere ucciso dalla polizia che ora indaga sull'avvenuto come "atto di terrorismo". L'attentatore indossava qualcosa di simile a un gilet-bomba, forse falso.

A differenze di altri attacchi analoghi recenti, l'ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l'episodio è avvenuto in un'area periferica della città, ma comunque affollata. Per l'esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.