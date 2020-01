Brexit, veterano Gb, a rischio anni pace

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 31 GEN - "La Brexit è una cosa terribile, non darà alcun vantaggio all'Inghilterra e non mi riferisco solo ai prezzi delle merci.

La verità è che mette a rischio gli 80 anni di pace vissuti dall'Europa dopo la seconda guerra mondiale. E' quindi un passo indietro". Lo dice all'ANSA il veterano britannico Harry Shindler, oggi residente nelle Marche. Shindler, 99 anni, uno degli ultimi reduci di Anzio, si è battuto contro l'uscita del suo paese dalla Ue, rivolgendosi alla Corte Ue e all'Onu per il voto degli inglesi all'estero, che a suo dire avrebbe evitato la Brexit. "L'ho fatto - spiega - perché ho paura che gli 80 anni di pace che abbiamo avuto noi non ci saranno per i nostri nipoti; ho paura che in Europa, che è la nostra famiglia, si torni a litigare come accadde nel 1933, magari riprendendo i fucili". Unica notizia positiva l'apertura del governo britannico al voto degli espatriati in futuro.