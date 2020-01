Di Maio, preoccupano navi turche a Cipro

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha espresso oggi al collega turco Mevlut Cavusoglu, in un colloquio telefonico, "la preoccupazione dell'Italia per la presenza di navi turche impegnate in attività di perforazioni non autorizzate a sud della Zona economica esclusiva di Cipro".

Lo si è appreso da fonti della Farnesina.